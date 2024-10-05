Памятник белому медведю Диксону будет установлен в зоопарке Москвы

В Москве появится памятник белому медведю Диксону

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Московский зоопарк планирует установить памятник белому медведю Диксону, который проходил реабилитацию после тяжелых ранений, полученных в Красноярском крае. Диксона обнаружили на острове с множеством ран в сентябре 2022 года и доставили в Москву для лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сотрудники учреждения помнят о Диксоне и сейчас работают над созданием памятника в его честь. По её словам, памятник станет символом поддержки, которую необходимо оказывать животным в трудные моменты их жизни.

Медведя привезли в российскую столицу с поврежденным позвоночником, что привело к параличу задних конечностей. Для его восстановления был организован специальный бассейн, и, хотя наблюдалась положительная динамика, 20 сентября 2023 года Диксон скончался от острой сердечно-легочной недостаточности.

Уточнения

Моско́вский зоопа́рк - зоологический парк в центре Москвы, один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади зоопарк России.





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