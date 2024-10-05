Памятник белому медведю Диксону будет установлен в зоопарке Москвы

Московский зоопарк планирует установить памятник белому медведю Диксону, который проходил реабилитацию после тяжелых ранений, полученных в Красноярском крае. Диксона обнаружили на острове с множеством ран в сентябре 2022 года и доставили в Москву для лечения.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сотрудники учреждения помнят о Диксоне и сейчас работают над созданием памятника в его честь. По её словам, памятник станет символом поддержки, которую необходимо оказывать животным в трудные моменты их жизни.
Медведя привезли в российскую столицу с поврежденным позвоночником, что привело к параличу задних конечностей. Для его восстановления был организован специальный бассейн, и, хотя наблюдалась положительная динамика, 20 сентября 2023 года Диксон скончался от острой сердечно-легочной недостаточности.
Моско́вский зоопа́рк - зоологический парк в центре Москвы, один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади зоопарк России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.