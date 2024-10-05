Численность морских птиц в Норвегии сократилась на 90 % за 40 лет

Колонии морских птиц исчезают: тревожные сигналы природы

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Численность морских птиц, когда-то обитавших в огромных колониях, стремительно сокращается, и это вызывает серьёзные опасения у экологов. Исследователь Роб Барретт зафиксировал в 1970-х годах одну из крупнейших колоний моёвок в Норвегии, в Силтефьорде, численностью более 250 000 птиц. Однако к сегодняшнему дню их осталось всего несколько тысяч. Это отражает глобальный кризис, связанный с исчезновением морских птиц.

По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, за последние 40 лет численность моёвок на материке сократилась на 90 %. В мировом масштабе ситуация ещё более драматичная: с 1950 по 2010 год популяция морских птиц сократилась на 70 %. В Великобритании за последние 20 лет численность половины видов морских птиц также значительно уменьшилась.

Экологи объясняют этот кризис рядом факторов, включая изменение климата, чрезмерное рыболовство и загрязнение окружающей среды. Эколог Сигне Кристенсен-Дальсгаард подчёркивает, что сокращение численности морских птиц является тревожным сигналом того, что в океанах происходят серьёзные проблемы.

Уточнения

Обыкновенная мо́евка или мо́евка, - вид птиц из семейства чайковых.





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