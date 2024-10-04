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Умер кит-белуга, которого прозвали русским шпионом

Интересные Новости

В прибрежных водах Норвегии обнаружена мертвой знаменитая белуха, известная под именем Хвалдимир. Этот кит в течение нескольких лет обитал у берегов скандинавской страны, завоевав любовь и внимание местных жителей. Вместе с тем, вокруг Хвалдимира ходило множество слухов о его связях с разведывательными службами России. О его смерти сообщила газета The New York Times.

Умер кит-белуга, которого прозвали русским шпионом
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Труп белухи по кличке Хвалдимир был обнаружен 31 августа в дневное время в море недалеко от порта Рисавика на юго-западе Норвегии. Тело кита нашел Себастиан Странд, основатель норвежской некоммерческой организации, занимающейся защитой морской фауны.

По сообщению полиции юго-восточного района Норвегии, согласно результатам вскрытия, проведенного Ветеринарным институтом, белуха Хвалдимир умерла от бактериальной инфекции.

Весной 2019 года рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху со снаряжением, на котором был логотип компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Это вызвало в норвежских СМИ предположения о том, что кит мог сбежать из России или использоваться в разведывательных целях. Белуху прозвали Хвальдимиром.

Уточнения

Белу́ха (лат Delphinapterus leucas) — вид зубатых китов из семейства нарваловых.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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