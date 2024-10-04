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Colossal Foundation инвестирует миллионы в борьбу с вымиранием животных

Искусственный интеллект поможет предотвратить вымирание редких животных
1:11
Интересные Новости

Компания Colossal Biosciences анонсировала создание фонда Colossal Foundation, который получил финансирование в размере 50 миллионов долларов для борьбы с кризисом вымирания видов. Фонд сосредоточится на нескольких ключевых направлениях, одно из которых — сохранение редких современных видов, таких как вакита и северный белый носорог. Для этого планируется использовать биобанкинг, который позволит сохранить генетическое разнообразие вымирающих животных и помочь восстановить их популяции.

Искусственный интеллект поможет предотвратить вымирание редких животных
Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, CC BY-SA 2.0

Соучредитель фонда Бен Ламм подчеркнул, что сохранение генетического материала вакиты имеет критически важное значение для её будущего восстановления. Также фонд намерен исследовать возможности возрождения недавно вымерших видов, таких как белоклювый дятел, с помощью секвенирования геномов и создания колоний для размножения этих животных.

Colossal Foundation также будет внедрять технологии искусственного интеллекта для анализа поведения животных и разрабатывать инновационные методы предотвращения вымирания в сотрудничестве с природоохранными организациями.

Уточнения

Калифорнийская морская свинья (лат. Phocoena sinus) — вид морских китообразных млекопитающих из семейства морских свиней. Редкий вид, эндемичный для северной части Калифорнийского залива. По последним оценкам ученых, представителей этого вида осталось менее 10 особей.

Бе́лый носоро́г (лат. Ceratotherium simum) — крупнейший представитель семейства носорогов. Вопреки названиям, окрас белого носорога незначительно отличается от окраса чёрного, и название это, по-видимому, произошло при искажении бурского слова wijde (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в «white» — «белый».

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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