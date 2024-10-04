Кости человека: 15 фактов, которые вас удивят

Что вы не знали о человеческом скелете: факты и цифры

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Учёные Пермского Политеха, а также ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера выделили 15 удивительных фактов о костном аппарате человеческого организма:

Фото: Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024, CC BY 4.0

1. Кости более чем наполовину состоят из минералов. Соли кальция придают им белый цвет. В живом организме кости имеют желтоватый оттенок, тогда как в анатомических музеях их специально отбеливают.

2. Формирование скелета завершается к 30 годам. До этого возраста кости продолжают развиваться и укрепляться.

3. Вес человеческого скелета составляет около 6 кг. Это усреднённое значение для взрослого человека.

4. Количество костей у взрослого человека варьируется. В учебниках по анатомии указывается, что у взрослого человека 208 костей, но их количество может достигать 300, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

5. Возраст костей может быть "моложе" самого человека. Из-за различных заболеваний кости могут обновляться быстрее.

6. Остеопороз — распространённое заболевание. В России остеопороз диагностирован у 14 миллионов человек, что значительно влияет на прочность костей.

7. С возрастом человек становится ниже. С годами скелет испытывает давление собственного тела, что ведёт к потере роста. Также утром человек выше примерно на 1 см, чем вечером, из-за изменения положения межпозвоночных дисков.

8. Миф о "широкой кости". Разница в весе скелетов разных людей составляет не более 3 кг, независимо от телосложения.

9. Кости крепче стали. Несмотря на свою лёгкость, кости имеют высокую прочность и плотность.

10. Полное обновление костной ткани происходит раз в десять лет. Это значит, что костная система непрерывно регенерирует на протяжении жизни.

11. Зубы не могут срастаться после повреждений. В отличие от костей, в зубах нет стволовых клеток, поэтому они не могут восстанавливаться.

12. Существуют способы ускорить срастание костей при переломах. Специальные аппараты могут стимулировать этот процесс, сокращая время восстановления.

13. Сросшаяся кость может быть крепче обычной. После перелома кости часто становятся прочнее за счёт укрепления в местах сращивания.

14. Долгое ношение гипса снижает подвижность суставов. Без движения мышцы и суставы ослабевают и теряют гибкость, что требует последующей реабилитации.

15. Искусственные кости — возможное решение при сложных переломах. Если родная кость не восстанавливается, возможно использование искусственных материалов для замещения.

Уточнения

Остеопоро́з - хронически прогрессирующее системное метаболическое заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей и усилением хрупкости



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