Фермер осуждён за клонирование овец для трофейной охоты

81-летний фермер осужден за незаконное клонирование овец

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В США 81-летний фермер Артур Шубарт из Монтаны был осуждён на 6 месяцев тюрьмы за незаконное клонирование овец. Шубарт использовал ткани и яички крупных овец для выведения гибридов, которых он планировал использовать в качестве целей для трофейной охоты.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Помимо тюремного срока, суд назначил ему штраф в размере $20 000. Фермер признал свою вину и подтвердил, что хотел клонировать барана породы Марко Поло, который был нелегально ввезён в страну. Это животное, крупнейшее в мире среди овец, с рогами длиной до 1,5 метров, было конфисковано и теперь находится под охраной в местном зоопарке.

Служба охраны дикой фауны выразила обеспокоенность масштабом незаконной деятельности Шубарта. Адвокат фермера утверждает, что его клиент всегда относился к животным с заботой и не представлял, насколько серьёзным было совершённое преступление. Однако сторона обвинения настояла на строгом наказании, ссылаясь на то, что действия фермера могли нанести серьёзный вред экосистеме и популяциям диких животных.

Овцы породы Марко Поло весят до 136 кг и известны своими гигантскими рогами, которые являются желанной трофейной добычей для охотников. Попытка клонирования этих редких животных вызвала общественный резонанс и привлекла внимание природоохранных служб.

Уточнения

Домашняя овца (лат. Ovis aries) — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном из-за густой шерсти и съедобного мяса.



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