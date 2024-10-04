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Перья у динозавров: защита, маскировка и не только

Пернатые динозавры и их эволюционная роль
1:40
Интересные Новости

Перья у динозавров — это не просто деталь, сближающая их с птицами. Находки палеонтологов показывают, что пернатые динозавры были гораздо разнообразнее, чем мы думали. Перья могли выполнять разные функции, и это подтверждают останки таких динозавров, как Sinosauropteryx, обнаруженный в 1996 году. Его перья, напоминающие пух, вероятно, помогали маскироваться и даже общаться с другими особями. Окраска тела с красно-белыми полосами на хвосте могла служить для визуальных сигналов в стае.

Пернатые динозавры и их эволюционная роль
Фото: Openverse by Durbed, CC BY-SA 3.0

Psittacosaurus, рогатый динозавр, имел длинные щетинки на спине, которые могли использоваться для идентификации или социального взаимодействия. Хотя точное назначение таких структур до сих пор не разгадано, их наличие только на определённых участках тела говорит о возможной эволюционной роли в коммуникации между особями.

Struthiomimus, напоминающий современных эму, также имел перья. Это открытие в 2012 году подтвердило, что оперение у динозавров встречалось не только у летающих, но и у наземных видов. Это говорит о том, что перья были не только для полёта, но и для тепла, общения и, возможно, маскировки.

Таким образом, перья у динозавров не были просто украшением или шагом к полёту. Они имели множество функций — от защиты от холода до коммуникации и маскировки. Эти открытия помогают учёным глубже понять эволюцию птиц и её корни в далёком прошлом.

Уточнения

Палеонтоло́гия — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

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Автор Дмитрий Тезнев
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