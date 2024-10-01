Прошедший сентябрь стал самым жарким за историю Москвы

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В Москве минувший сентябрь стал самым жарким за весь период наблюдений. Средняя температура воздуха достигла отметки в плюс 17,1 градуса, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Фото: flickr.com by Бенсон Куа, CC BY-SA 2.0

"Нынешний сентябрь занял первое место в списке самых жарких в Москве", – сообщил Михаил Леус в Telegram.

Михаил Леус также отметил, что сентябрь 2024 года стал самым теплым за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений не только в Москве, но и в ряде городов Подмосковья, включая Павловский Посад, Каширу, Серпухов, Коломну, Можайск, Клин, Волоколамск и Черусти.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температурный порог, при котором начинается отопительный сезон, уже установился на 60% территории страны. Он пояснил, что отопление обычно включается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опускается ниже восьми градусов.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние - долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность.



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