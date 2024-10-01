Тайны регенерации раскрыты: что помогает организму понять травму

Новое исследование, проведённое Институтом медицинских исследований Стоуэрса под руководством доктора философии Аугусто Ортеги Гранилло, проливает свет на процессы регенерации у африканских киллифов, которые восстанавливают хвостовой плавник после травмы. Ключевым моментом открытия стало то, что длительность активной реакции клеток на повреждение играет решающую роль в успешной регенерации.
Клетки кожи не только вокруг травмы, но и на отдалённых участках тела активируют генетическую программу, которая подготавливает организм к процессу восстановления. Важную роль в этом процессе играет внеклеточный матрикс — структура, поглощающая сигналы повреждённых тканей и направляющая клетки к месту повреждения для дальнейшей работы.
Использовалась технология редактирования генома CRISPR-Cas9, чтобы исследовать влияние конкретного гена на передачу сигналов между клетками и матриксом. Эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения тканей, которые обычно не восстанавливаются, и раскрыть секреты того, как организмы "осознают" потерю частей тела после травм.
Регенера́ция - способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.
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