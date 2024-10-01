Одинокие хищники убивают больше: правда или миф

Как размер добычи влияет на успех хищников

1:20 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Недавние исследования австралийских учёных из Университета Дикина пролили свет на захватывающий вопрос: какие хищники наиболее эффективны на планете — одиночные или социальные?

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Одиночные хищники, такие как тигры и бурые медведи, оказались успешнее в количестве убитой добычи по сравнению с группами, такими как волки и львы. Однако охота в одиночку имеет свои ограничения: крупная добыча, вроде оленей, может быть легко поймана одиночным хищником и обеспечить его калориями на долгий срок. В то же время социальные хищники могут охотиться реже, но они способны добывать более крупные цели, что выгодно для всей группы. Исследование, базирующееся на анализе около 200 научных работ, рассмотрело охоту на млекопитающих весом от 15 килограммов и более, что дало широкий взгляд на разнообразие стратегий хищников. Важно помнить, что многие хищники также являются падальщиками, что затрудняет точную оценку их роли в экосистемах.

В конечном итоге, несмотря на успехи как одиночных, так и социальных хищников, Homo sapiens остаётся главным хищником на планете, благодаря своим уникальным навыкам и технологиям.

Уточнения

Хи́щничество - форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них атакует другого и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.