Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге

Француз Ален Робер, которого также называют Человеком-пауком, забрался на 190-метровый небоскреб в Екатеринбурге в 62 года, чтобы доказать, что возраст — просто цифра.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek, PDM

На это ему потребовалось менее чем два часа. Скалолаз залазил на бизнес-центр "Высоцкий" вместе с молодым преемником. Для мужчины покорить высоту с кумиром Робером было мечтой. И она сбылась, сообщает "Матч ТВ".

62-летний мужчина вдохновил множество людей на подвиги. Кстати, Робер впервые взобрался на высотку со страховкой — лезть без снаряжения ему запретила администрация Екатеринбурга.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.



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