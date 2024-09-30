Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкономразвития прогнозирует падение цен на российский газ в ближайшие годы
Россия заняла седьмое место по стоимости загранпаспортов среди стран G20
В России создали систему оценки мастерства хоккеистов на основе ИИ
Предоставление маткапитала в 2025 году в РФ профинансируют почти на 537,5 млрд руб
Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной
21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО

Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге

Интересные Новости

Француз Ален Робер, которого также называют Человеком-пауком, забрался на 190-метровый небоскреб в Екатеринбурге в 62 года, чтобы доказать, что возраст — просто цифра.

Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге
Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek, PDM

На это ему потребовалось менее чем два часа. Скалолаз залазил на бизнес-центр "Высоцкий" вместе с молодым преемником. Для мужчины покорить высоту с кумиром Робером было мечтой. И она сбылась, сообщает "Матч ТВ".

62-летний мужчина вдохновил множество людей на подвиги. Кстати, Робер впервые взобрался на высотку со страховкой — лезть без снаряжения ему запретила администрация Екатеринбурга.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
В России создали систему оценки мастерства хоккеистов на основе ИИ
Предоставление маткапитала в 2025 году в РФ профинансируют почти на 537,5 млрд руб
Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной
21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО
Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.