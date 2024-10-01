Обонятельные сверхспособности акул

Как акулы определяют источник запаха под водой

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Акулы обладают удивительной способностью улавливать запахи в океане благодаря своей специализированной обонятельной системе. Их носовые полости не связаны с дыхательной функцией, а служат исключительно для фильтрации воды, чтобы выявлять запахи, включая запах крови. Сенсорные клетки, расположенные в носовых полостях, посылают сигналы в мозг акулы, помогая ей быстро определить наличие потенциальной добычи.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, CC BY 2.0

Интересной особенностью акул является их способность воспринимать запахи "в стерео”, что даёт им возможность точно определять направление источника запаха. Эта способность делает их одними из самых эффективных охотников в океане. Некоторые виды, такие как большая белая акула и тигровая акула, обладают особенно развитыми обонятельными органами, что позволяет им чувствовать запахи на больших расстояниях.

Хотя акулы могут ощущать запах крови на значительном расстоянии, исследования показывают, что они не склонны к атаке на человека, так как предпочитают жирную добычу, такую как морские млекопитающие. Таким образом, встречи с акулами, несмотря на их способности, довольно редки и зачастую безопасны для людей.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.





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