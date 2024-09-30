Старейший крокодил готовится к 124-му дню рождения

Генри — старейший крокодил в мире отпразднует 124 года

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Крокодил Генри готовится отпраздновать свой 124-й день рождения — возраст, который для многих видов животных просто недостижим. Этот гигантский рептилийный долгожитель живёт в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке с 1985 года и стал настоящей легендой. За свою долгую жизнь Генри стал отцом более 10 000 потомков, что является впечатляющим достижением для его вида. Родился он около 1900 года в дельте реки Окаванго, а сейчас его длина превышает 5 метров, а вес приближается к 700 килограммам.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, CC BY-SA 2.0

Крокодилы — одни из немногих животных, способных дожить до 100 лет и более в неволе, практически не проявляя признаков старения. Ученые считают, что микробиом их кишечника может играть значимую роль в поддержании долголетия. Генри живёт в одном вольере с другим старожилом — крокодилом по имени Колгейт, которому уже около 90 лет. Вместе они продолжают удивлять учёных своей крепостью и долголетием, подтверждая, что природа полна загадок, которые только предстоит разгадать.

Уточнения

Аллига́торы - род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор и китайский аллигатор.





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