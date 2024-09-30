Новый препарат от меланомы снижает риск рецидива

Новый российский препарат против меланомы представлен на ESMO 2024

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Российские учёные сделали важный шаг в борьбе с меланомой, представив новый препарат на Европейском онкологическом конгрессе (ESMO 2024). Препарат, разработанный компанией Biocad, представляет собой комбинацию моноклональных антител и предназначен для лечения пациентов с высоким риском рецидива.

Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, CC BY-SA 4.0

Исследование показало, что у 75% пациентов, прошедших курс лечения, был отмечен патоморфологический ответ, а у каждого второго (51%) наблюдалось полное или почти полное исчезновение опухолевых клеток. Этот показатель значительно увеличивает шансы на ремиссию и снижает риск рецидива.

Достижение патоморфологического ответа может стать решающим фактором в терапии меланомы. Безопасность препарата оказалась на высоком уровне: никаких новых побочных эффектов не выявлено, а ни один из пациентов не прекратил лечение из-за нежелательных явлений. Это важно, так как новый метод может существенно улучшить качество жизни пациентов, снижая потребность в хирургических вмешательствах и сопутствующих рисках.

Межведомственная комиссия при Минздраве России уже включила этот уникальный препарат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2025 год. Исследователи утверждают, что двух курсов терапии может быть достаточно для значительного числа пациентов, что открывает новые возможности в лечении одного из самых агрессивных видов рака кожи.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας "чёрный" + -ομα "опухоль"), уст. меланобласто́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путём почти во все органы. Особенностью является слабая ответная реакция организма или её отсутствие, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует. Преимущественно радиогенная опухоль, чаще всего вызываемая облучением кожи ультрафиолетовым излучением.





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