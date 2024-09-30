Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за розами осенью
Внешний вид Виктории Бони ужаснул подписчиков: показалось, что бомжиха сидит
Исследование: каждый шестой родитель планирует отпуск на время осенних каникул
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО

Новый препарат от меланомы снижает риск рецидива

Новый российский препарат против меланомы представлен на ESMO 2024
1:38
Интересные Новости

Российские учёные сделали важный шаг в борьбе с меланомой, представив новый препарат на Европейском онкологическом конгрессе (ESMO 2024). Препарат, разработанный компанией Biocad, представляет собой комбинацию моноклональных антител и предназначен для лечения пациентов с высоким риском рецидива.

Новый российский препарат против меланомы представлен на ESMO 2024
Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, CC BY-SA 4.0

Исследование показало, что у 75% пациентов, прошедших курс лечения, был отмечен патоморфологический ответ, а у каждого второго (51%) наблюдалось полное или почти полное исчезновение опухолевых клеток. Этот показатель значительно увеличивает шансы на ремиссию и снижает риск рецидива.

Достижение патоморфологического ответа может стать решающим фактором в терапии меланомы. Безопасность препарата оказалась на высоком уровне: никаких новых побочных эффектов не выявлено, а ни один из пациентов не прекратил лечение из-за нежелательных явлений. Это важно, так как новый метод может существенно улучшить качество жизни пациентов, снижая потребность в хирургических вмешательствах и сопутствующих рисках.

Межведомственная комиссия при Минздраве России уже включила этот уникальный препарат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2025 год. Исследователи утверждают, что двух курсов терапии может быть достаточно для значительного числа пациентов, что открывает новые возможности в лечении одного из самых агрессивных видов рака кожи.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας "чёрный" + -ομα "опухоль"), уст. меланобласто́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путём почти во все органы. Особенностью является слабая ответная реакция организма или её отсутствие, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует. Преимущественно радиогенная опухоль, чаще всего вызываемая облучением кожи ультрафиолетовым излучением.
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз, фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, медико-биологической оценки воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы, курортного дела, функции по выработке и реализации государственной политики в сфере медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России, медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, внедрение современных медицинских технологий, новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, организацию среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования и предоставление услуг в области курортного дела.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО
Скрим-туризм в США набирает популярность
Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места
Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.