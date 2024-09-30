Исчезающие символы спокойствия: ленивцы могут исчезнуть к концу века

Как изменение климата угрожает выживанию ленивцев

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Ленивцы, ставшие символом медлительности и спокойствия, оказались в опасности из-за глобального потепления. Недавние исследования, опубликованные в PeerJ Life & Environment, показывают, что эти животные, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут исчезнуть к концу века. Их уникальный медленный метаболизм и ограниченная способность регулировать температуру тела делают их уязвимыми в условиях стремительного изменения климата.

Фото: flickr.com by Geoff Gallice, CC BY 2.0

Особенно тревожна ситуация для популяций, живущих в высокогорных районах. Исследования показывают, что при повышении температуры ленивцы из этих регионов начинают испытывать резкий рост базальной скорости обмена веществ, что требует от них больше энергии для поддержания жизнедеятельности. Однако их природные адаптационные механизмы просто не рассчитаны на такие условия.

Несмотря на культовый статус этих животных, долгосрочные программы мониторинга их популяций практически не проводятся. Это мешает увидеть весь масштаб проблем, с которыми они сталкиваются. В некоторых регионах, где раньше ленивцы были обычными обитателями, популяции за последние годы практически исчезли. Работы, проводившиеся в Коста-Рике на протяжении 15 лет, вызвали серьёзные опасения у учёных за будущее этих уникальных созданий.

Проведённые эксперименты с моделированием климатических изменений показали, что повышение температуры до 2100 года может стать критическим для выживания ленивцев. Даже животные, обитающие в низинах, которые лучше приспособлены к жаре, будут испытывать серьёзные трудности при прогнозируемом увеличении температуры на 2-6 градусов.

Уточнения

Лени́вцы (лат. Folivora, дословно — "листоеды") — подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa). Представители отряда характеризуются энергосберегающим способом передвижения и медлительностью, ведут одиночный образ жизни и редко сталкиваются друг с другом, но при встрече дружелюбны, им свойственно чувство привязанности.





Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



