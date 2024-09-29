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Врачи Уфы спасли лёгкое пациента при сложной операции на бронхе

В Уфе провели первую уникальную операцию при раке бронха
1:11
Интересные Новости

В Уфе врачи Республиканского онкодиспансера успешно провели уникальную операцию пациенту с опухолью главного бронха. 64-летний мужчина, уже перенёсший операции по удалению почки и части толстой кишки в предыдущие годы, обратился с жалобами на одышку, сильный кашель и слабость. В результате обследования был выявлен рак бронха.

В Уфе провели первую уникальную операцию при раке бронха
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Хирургическое вмешательство длилось более трёх часов, и врачи удалили опухоль, а затем соединили оставшуюся часть бронха с левым лёгким. Это стало первым случаем, когда подобная операция, полностью сохраняющая лёгкое, была проведена в Башкортостане.

Министр здравоохранения Республики Башкортостан, Айрат Рахматуллин, отметил, что подобные операции, направленные на сохранение как можно большего объёма здоровой лёгочной ткани, соответствуют мировым стандартам лечения опухолей. Они значительно повышают выживаемость пациентов — 5 и 10-летняя выживаемость после таких операций составляет 80-90%, а частота рецидивов не превышает 3-5%.

Уточнения

Бронхи «дыхательное горло, трахея» — ветви дыхательного горла у высших позвоночных (амниот) (в том числе человека). Бронхи составляют воздухоносные пути, в них не идёт газообмен (так называемое анатомическое мёртвое пространство).

Уфа́ (баш. Өфө МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Республики Башкортостан, город-миллионер в России, девятый по численности населения город в стране, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит, и городского округа город Уфа. Центр Уфимской агломерации.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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