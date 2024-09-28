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Уникальные сенсорные зоны клюва: новое слово в орнитологии

Исследование сенсорных способностей пингвинов и альбатросов
1:14
Интересные Новости

В Кембриджском университете сделано важное открытие, связанное с уникальными сенсорными способностями морских птиц, таких как пингвины и альбатросы. Оказалось, что на кончиках их клювов находятся высокочувствительные сенсорные рецепторы, которые играют ключевую роль в поиске пищи. Это открытие стало первым подобным в орнитологии, касающимся морских птиц.

Исследование сенсорных способностей пингвинов и альбатросов
Фото: PxHere by Rob Smith, PDM

В ходе исследования было изучено более 350 видов птиц, и выяснилось, что у пингвинов и альбатросов сенсорные рецепторы на кончике клюва расположены с особой плотностью. Ранее подобные особенности были отмечены только у фуражиров, таких как утки. Учёные предполагают, что эти участки могли развиться от общего предка. Однако для полного понимания их функциональности и роли в эволюции необходимы дальнейшие исследования.

Это открытие особенно важно в контексте охраны природы, так как многие виды морских птиц находятся под угрозой исчезновения. Понимание того, как они находят пищу, может помочь в разработке более эффективных мер по защите уязвимых видов.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). В него включают 16 современных видов. Все представители этого семейства быстро плавают и ныряют.
 

Реце́птор (от лат. receptor - "принимающий") — объединение из терминалей (нервных окончаний) дендритов чувствительных нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение стимулов внешней или внутренней среды (раздражителей) в нервный импульс. В некоторых рецепторах (например, вкусовых и слуховых рецепторах человека) раздражитель непосредственно воспринимается специализированными клетками эпителиального происхождения или видоизменёнными нервными клетками (чувствительные элементы сетчатки), которые не генерируют нервных импульсов, а действуют на иннервирующие их нервные окончания, изменяя секрецию медиатора. В других случаях единственным клеточным элементом рецепторного комплекса является само нервное окончание, часто связанное со специальными структурами межклеточного вещества (например, тельце Пачини).
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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