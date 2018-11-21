У лжецов холодный нос и горячий лоб

Ученые из Университета Гранады завершили любопытные исследования, открывшие возникновение новых реакций человеческого организма в ответ на попытки обмануть собеседника, сообщает pora.ru.
Неожиданно индикатором лжи стала температура…носа. В ходе произнесения лживых слов она сразу уменьшилась на 1,2 градуса.
Эксперты попросили добровольцев обмануть своих близких, разговаривая с ними по телефону. В результате наблюдений и фиксации температуры различных участков тела, выяснилось, что нос мгновенно реагирует на ложь, холодея от волнения из-за необходимости говорить неправду.
Измеряя температуру лба каждого лжеца, ученые определили, что при попытке соврать лоб "нагревается". Мозг вынужден при этом усиленно трудиться, а такая умственная работа приводит к повышению температуры.
Ученые утверждают, что признаки холодного носа и горячего лба на 10% точнее показателей детектора лжи, так как в 80% случаев вранья результаты подтвердились. Выявленные "симптомы" лжи станут дополнениями ко всем уже известным методикам определения неискренних людей, в том числе по мимике и жестам.
Фото: кадр из сериала "Обмани меня"
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