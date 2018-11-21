Рыба и алкоголь – любимые продукты для 102-летних близняшек

Сестры-близнецы Филлис Джоунс и Айрин Крамп достигли 102-летнего возраста и поделились рецептом своего долголетия, сообщает pora.ru. По словам старейших жительниц Соединенного Королевства, они сохранили силы, бодрость духа и хорошее для их возраста здоровье благодаря предпочтению рыбных продуктов и крепких напитков.
"Разменяв" второе столетие, бабушка Айрин имеет проблемы со зрением, а у Филлис диагностировано сосудистое приобретенное слабоумие.
Бабушками-близняшками пережиты две мировые войны, четыре монарха и 20 премьер-министров. Когда сестрам исполнилось по 100 лет, сама королева Елизавета II отправила Филлис и Айрин поздравительную открытку.
Родные и близкие собираются увековечить сведения о близнецах в Книге рекордов Гиннеса, так как считают, что сестры этого достойны.
Фото: Rep.ru
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