В Австралии умер русский отшельник, который 60 лет провел в джунглях

В Австралии скончался отшельник русского происхождения. Михаил, или, как он называл себя после переезда, Майкл Фоменко прожил в джунглях больше полувека.
Семья его эмигрировала в далекую и экзотическую Австралию в 30-ых годах прошлого века. Транзитом через Китай и Японию.
Несмотря на то, что Майкл был бездомным, человеком он был весьма популярным — дело в том, что он сознательно выбрал такой образ жизни. Он активно занимался спортом, ему пророчили большое будущее, но Майкл решил жить несколько по-иному.
Будучи еще молодым человеком, Фоменко отрекся от общества и двинулся на север Австралии странствовать. В диких тамошних джунглях он жил один, охотился на кабанов и крокодилов, а также сделал каноэ и проплыл шесть сотен километров по Торресову проливу, добравшись до берегов Новой Гвинеи.
Там он серьезно заболел. Отец Майкла, богатый и влиятельный человек, помог ему вернуться в Австралию, но в скором времени бесстрашный любитель дикой природы снова ушел в джунгли. Его неоднократно задерживала полиция, а какое-то время он даже провел в психиатрической клинике, где подвергался электрошоковой терапии.
После принудительного лечения врачи решили, что Фоменко здоров и готов вернуться к жизни в обществе, но не тут-то было — мужчина сбежал и в третий раз. Видели его редко. Пару раз в месяц он наведывался за социальным пособием в один из провинциальных городков.
Пропал он из поля зрения местных жителей в 2012 году. Как оказалось, снова загремел в казенное учреждение. Но на сей раз не в психиатрическую лечебницу, а в дом престарелых. Последние шесть лет своей жизни он прожил там и скончался в возрасте 89-ти лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о другом отшельнике, но не из Австралии, а из Белоруссии. Чтобы не платить по кредитам, мужчина ушел жить в белорусские леса.
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