Первый в мире футбольный арбитр-трансгендер появился в Британии

В Великобритании появился полупрофессиональный футбольный арбитр-трансгендер. Ник Кларк объявил, что теперь зовется Люси. Инициативу поддержала супруга Ника-Люси и британская Футбольная ассоциация, отмечает Mirror.
Однако арбитру предстоит еще познакомиться с реакцией футбольных фанатов. Это случится на ближайшем матче. Однако Ника-Люси говорит, что "хранила секрет большую часть жизни", сейчас, по ее мнению, время быть собой.
Стоит отметить, что арбитр готова к шоку людей, когда появится на поле в новом "статусе". При этом Ника-Люси считает, что осталась той же личностью, изменилась лишь внешность. Кроме того, арбитр-трансгендер заявила: "Я хочу вдохновить других быть теми, кто они есть".
Интересна и реакция супруга Кларка, она отметила, что всегда знала эту тайну. Она не помешала им родить 3 детей и верить в будущее своих отношений.
Источник фото: ru.fifa.com
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