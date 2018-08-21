Sky News: кнопочные телефоны стали продаваться лучше смартфонов

Британский новостной телеканал Sky News заявляет о том, что в мире растет популярность кнопочных телефонов без доступа в Интернет. По данным телеканала, их продажи в 2017 году выросли на 5 %.

Речь идет о телефонах, функционал которых ограничивается SMS-сообщениями и звонками другим абонентам. Ни Интернета, ни камеры в них нет — лишь самые базовые и примитивные функции вроде календаря или же калькулятора.

Сотрудники Sky News считают, что такая тенденция может быть связана с желанием современного человека стать менее зависимым от гаджетов и социальных сетей. И от такой удобной и привлекательной штуки, как Интернет, можно устать, считают они.

Также Sky News поделились любопытной информацией. Телеканалу ее предоставил Государственный комитет Великобритании по телевидению, радиовещанию и почтовой связи. Так, оказалось, что порядка 80 % подданных Соединенного Королевства заявляют, что не представляют свою жизнь без гаджетов, социальных сетей и Интернета. В британском ведомстве заявили, что, согласно опросу, уроженцы Великобритании проводят с телефоном в руках в среднем почти по три часа в день.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что испанские ученые развеяли миф о раке мозга из-за телефонов и СВЧ-печей. Исследователи определили, что нет никакой связи между возникновением злокачественных клеток и тем количеством излучения, что получает человек.

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