Sky News: кнопочные телефоны стали продаваться лучше смартфонов

Британский новостной телеканал Sky News заявляет о том, что в мире растет популярность кнопочных телефонов без доступа в Интернет. По данным телеканала, их продажи в 2017 году выросли на 5 %.
Речь идет о телефонах, функционал которых ограничивается SMS-сообщениями и звонками другим абонентам. Ни Интернета, ни камеры в них нет — лишь самые базовые и примитивные функции вроде календаря или же калькулятора.
Сотрудники Sky News считают, что такая тенденция может быть связана с желанием современного человека стать менее зависимым от гаджетов и социальных сетей. И от такой удобной и привлекательной штуки, как Интернет, можно устать, считают они.
Также Sky News поделились любопытной информацией. Телеканалу ее предоставил Государственный комитет Великобритании по телевидению, радиовещанию и почтовой связи. Так, оказалось, что порядка 80 % подданных Соединенного Королевства заявляют, что не представляют свою жизнь без гаджетов, социальных сетей и Интернета. В британском ведомстве заявили, что, согласно опросу, уроженцы Великобритании проводят с телефоном в руках в среднем почти по три часа в день.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что испанские ученые развеяли миф о раке мозга из-за телефонов и СВЧ-печей. Исследователи определили, что нет никакой связи между возникновением злокачественных клеток и тем количеством излучения, что получает человек.
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