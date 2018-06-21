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Жена отпустила "картонного мексиканца" на ЧМ-2018 в Россию

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Жена отпустила
Фото: hhakeam / twitter

"Картонный" мексиканец все-таки приедет на чемпионат мира. "Жена отпустила!" — пишет телеграм-канал "НТВ".

История мексиканца Хавьера стала известна по всему миру благодаря интернету. Дело в том, что примерному семьянину и истовому болельщику из Мексики Хавьеру пришлось выбирать между поездкой на чемпионат по футболу и семейным счастьем (жена не отпустила супруга в далекую Россию). Хавьер выбрал семью и остался дома, однако на чемпионат мира отправилась его… картонная копия, выполненная в полный рост.

Ее захватили с собой на ЧМ-2018 друзья Хавьера — два Даниэля, Матье и Фернандо. Однажды они уже ездили вместе на чемпионат мира в Бразилию в 2014-м и пообещали друг другу повторить поездку в нынешнем году, для чего даже приобрели старый школьный автобус.

Однако препятствием для воплощения мечты в жизнь, как было сказано выше, стало семейное счастье одного из них. Но приятели вышли из положения весьма оригинально.

Картонный Хавьер побывал не только на матчах чемпионата, но и на экскурсиях по городам и даже в барах. Обо всех своих приключениях веселые мексиканцы рассказывают на специально созданной интернет-странице.

В частности, автобус мексиканскими друзьями на несколько часов останавливался в Воронеже, где горожане устроили им горячий прием. Следующий пункт назначения — Ростов-на-Дону, где сборной Мексики предстоит сыграть матч с Южной Кореей.

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Темы спорт курьез Мексика чемпионат мира по футболу
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