Допрошенные советскими разведчиками свидетели указывали на то, что 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством. В советской историографии существует версия, согласно которой Гитлер не только выстрелил в себя из пистолета, но и принял капсулу с ядом.
Траудль Юнге, одна из четырех личных секретарей фюрера, объясняла его самоубийство следующим образом: "С приходом русских в Берлин, Гитлер боялся, что Рейхсканцелярию обстреляют снарядами с усыпляющим газом, а потом выставят его напоказ в Москве, в клетке".
Фрагменты зубов основоположника и центральной фигуры национал-социализма, которые хранятся в ФСБ, помогли узнать точную причину его смерти. Филипп Шарлье, руководитель команды французских исследователей, заявил, что зубы действительно принадлежали Гитлеру. Благодаря этим самым зубам ученым удалось подтвердить общеизвестную историю о самоубийстве Адольфа Гитлера и Евы Браун в берлинском бункере. По словам ученых, на зубах они не обнаружили следов пороха, что могло означать лишь одно — фюрер стрелял себе не в рот, а в шею или лоб. Сообщается также, что на искусственных протезах исследователи обнаружили пятна синевы, означающую прошедшую химическую реакцию между металлом и цианидом.
Таким образом, группа французских ученых подтвердила факт смерти основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха путем применения двух орудий смерти — пули и яда. Также был развенчан миф о том, что Адольф Гитлер с женой остались в живых после войны.
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