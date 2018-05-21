Зубы Гитлера рассказали о его реальной смерти

Допрошенные советскими разведчиками свидетели указывали на то, что 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством. В советской историографии существует версия, согласно которой Гитлер не только выстрелил в себя из пистолета, но и принял капсулу с ядом.

wiki.org

Траудль Юнге, одна из четырех личных секретарей фюрера, объясняла его самоубийство следующим образом: "С приходом русских в Берлин, Гитлер боялся, что Рейхсканцелярию обстреляют снарядами с усыпляющим газом, а потом выставят его напоказ в Москве, в клетке".

Фрагменты зубов основоположника и центральной фигуры национал-социализма, которые хранятся в ФСБ, помогли узнать точную причину его смерти. Филипп Шарлье, руководитель команды французских исследователей, заявил, что зубы действительно принадлежали Гитлеру. Благодаря этим самым зубам ученым удалось подтвердить общеизвестную историю о самоубийстве Адольфа Гитлера и Евы Браун в берлинском бункере. По словам ученых, на зубах они не обнаружили следов пороха, что могло означать лишь одно — фюрер стрелял себе не в рот, а в шею или лоб. Сообщается также, что на искусственных протезах исследователи обнаружили пятна синевы, означающую прошедшую химическую реакцию между металлом и цианидом.

Таким образом, группа французских ученых подтвердила факт смерти основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха путем применения двух орудий смерти — пули и яда. Также был развенчан миф о том, что Адольф Гитлер с женой остались в живых после войны.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook