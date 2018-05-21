Cиноптики Москвы сообщили о том, что столицу накрыло аномально высокое атмосферное давление.
Специалисты погодного центра "Фобос" пояснили, что погоду в регионе в настоящее время определяет гребень антициклона.
Сообщается, что, смещаясь с северо-запада, антициклон повышает в регионе атмосферное давление.В 9:00 мск на метеостанции ВДНХ было зафиксировано давление 758 мм рт. ст. (норма - около 760 мм рт. ст.), а вечером оно станет еще выше.
Как пишет Интерфакс, эти показатели являются рекордом XXI века. Метеорологи добавили, что атмосферное давление в столице побило рекорд 1979 года. По данным «Фобоса», за 15 мая в Москве выпало 10% месячной нормы осадков. В общей сложности за первые две декады мая в столице выпало 60 мм осадков, что составило примерно 118% от нормы.
По словам экспертов, в прошлый раз столь низкие показатели 1 июня отмечались в 1941 году. При этом показатель 2017 года был на 1,3 гПа ниже, чем 76 лет назад.
В этой связи метеозависимым гражданам медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью и приобрести необходимые лекарства.
Ранее синоптики не исключали падения уровня давления до 735 мм ртутного столба. Медики отмечали, что при плавном снижении процесс не принесет россиянам никакого вреда.
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