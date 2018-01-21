В Антарктиде любопытный пингвин запрыгнул в лодку к научно-исследовательской группе и прокатился с людьми. Забавное происшествие случилось в заливе Винсенес на Земле Уилкса.
В этот момент австралийская экспедиция набирала воду из океана для проб. И тут в лодку запрыгнул пингвин, смотревший на людей любопытными глазами. Гость внимательно огляделся, прошелся вдоль борта и покинул лодку, вызвав дружный смех.
"Это по-антарктически!" — прокомментировал ролик его автор.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Острове Врангеля полярный белый медведь набрел на камеру, предназначенную для отслеживания и мониторинга мишек, и снялся в забавном кино. Его удивила конструкция с палкой и камерой, которая все это время снимала медведя.
Мишка бродил и так и этак, озадаченно садился рядом с конструкцией и вставал на задние лапы. Все это время камера снимала любопытного мишку, который как только перед ней не становился.
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