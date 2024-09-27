Гренландская акула: секрет долгожительства

Как акулы доживают до 400 лет

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Международная команда учёных впервые в истории смогла картировать геном гренландской акулы, которая способна доживать до впечатляющих 400 лет. Это открытие может сыграть важную роль в понимании механизмов старения. Исследование показало, что одной из ключевых причин долголетия этой акулы является её уникальная способность к восстановлению ДНК.

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В геноме гренландской акулы насчитывается около 6,5 миллиарда пар оснований, что делает его крупнейшим среди акул. Интересно, что более 70% этого генома составляют транспонируемые элементы, которые могут нарушать работу генов. Тем не менее, эксперты считают, что эти элементы могут также способствовать выдающейся продолжительности жизни акулы.

В ходе исследования ученые выявили мутацию в белке p53, который является важным супрессором опухолей и может оказывать влияние на процессы старения. Эти результаты не только углубляют наши знания о гренландской акуле, но и открывают новые горизонты в изучении биологических механизмов старения у человека и других организмов.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад.



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