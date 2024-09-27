Осьминоги и рыбы: союз, меняющий правила охоты

Совместная охота осьминогов и рыб: новое открытие

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Удивительное открытие в Красном море: дневные осьминоги (Octopus cyanea) и различные виды рыб, такие как барабуля и груперы, образуют совместные охотничьи группы. Это сотрудничество, ранее считавшееся свойственным лишь одиночным осьминогам, демонстрирует сложные взаимодействия между видами.

Именно рыбы чаще берут на себя инициативу, исследуя окружающую среду и двигаясь в группе. Осьминоги же становятся активными атакующими, когда дело доходит до охоты на добычу. Такое сотрудничество значительно повышает шансы на успешный улов.

Но не всё так гладко: осьминоги иногда используют свои щупальца для контроля над рыбой, а сами рыбы могут вытеснять друг друга в процессе охоты. Эти наблюдения подчёркивают сложность и изменчивость межвидовых взаимодействий, ставя под сомнение традиционные представления о лидерстве среди хищников. Так открываются новые горизонты для понимания поведения животных в дикой природе.

Уточнения

Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине. На севере море примыкает к Суэцкому перешейку, который разделяет два залива: Суэцкий и Акаба, — через Суэцкий канал соединяется с Средиземным морем, а с Аравийским морем на юге соединяется Баб-эль-Мандебским проливом ("Врата слёз") с Аденским заливом. Красное море — одно из самых солёных морей Мирового океана.





Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ "восемь" и πούς "нога"), — самый известный отряд головоногих моллюсков. Типичные осьминоги, описанные в этой статье, — представители подотряда Incirrina, придонные животные. Но некоторые представители этого подотряда и все виды второго подотряда Cirrina — пелагические животные, обитающие в толще воды, причём многие из них встречаются только на больших глубинах. Наука, изучающая осьминогов и других головоногих моллюсков, называется теутология.





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