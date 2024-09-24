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Уникальная операция в Тюмени: девушка с 13 стентами на пути к выздоровлению

В Тюмени девушке за 12 часов провели уникальную операцию на сердце
2:03
Интересные Новости

В Тюмени была проведена уникальная операция на сердце у молодой девушки, в организме которой оказалось целых 13 стентов. Это хирургическое вмешательство прошло в Тюменской областной клинической больнице №1. У пациентки с детства был диагностирован синдром Такаясу — редкое аутоиммунное заболевание, которое приводит к воспалению аорты и ее ветвей. Несмотря на установленные стенты, девушке не удалось избавиться от мучительных болей, которые возвращались снова и снова.

В Тюмени девушке за 12 часов провели уникальную операцию на сердце
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

Врачи отметили, что девушка уже не раз обращалась за медицинской помощью из-за приступов стенокардии. Со временем она накопила целый арсенал из 13 стентов, однако на последнем приеме врачам стало ясно, что дальнейшее стентирование стало невозможным, и пациентку отправили в федеральную клинику для аортокоронарного шунтирования. Изначально операция прошла успешно, но через год симптомы вернулись.

Компьютерная томография показала, что половина установленных стентов закрыты и подвержены стенозу — сужению просвета. На сложное хирургическое вмешательство согласились только специалисты ОКБ №1. Операция продолжалась целых 12 часов, и большую часть времени хирурги боролись с образовавшимися наростами, вызванными заболеванием и гормонотерапией.

Заведующий отделением Никита Стогний вспоминает:

"Мы работали очень осторожно, по миллиметру освобождали сердце, стараясь не повредить другие ткани. Были моменты отчаяния, особенно когда, перешивая артерию, мы снова не смогли восстановить кровоток. Я почти расплакался, но мы не сдавались, а наоборот, продолжали с ещё большим усердием, и вскоре нам удалось добиться успеха".

Сегодня, спустя несколько месяцев после операции, состояние пациентки значительно улучшилось, и врачи продолжают следить за её здоровьем.

Уточнения

Синдро́м Такая́су (неспецифи́ческий аортоартерии́т) - аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и её ветви. Относится к группе системных васкулитов, характеризуется развитием в стенке крупных артерий продуктивного воспаления, ведущего к их облитерации. Случаи заболевания фиксируются повсеместно, однако наиболее предрасположены к нему молодые женщины. Соотношение заболевших женщин и мужчин составляет 8:1, а проявляется болезнь обычно между 15-ю и 30-ю годами.
 

Стент (англ. stent) — специальная, изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Стент обеспечивает проходимость физиологических жидкостей, расширяя просвет полого органа (артерии, пищевода, кишечника, желчевыводящих путей и мочеточника). Эффект стентирования сильнее и продолжительнее, чем при баллонной дилятации, при этом снижается риск повторного стеноза или перфорации. Стентирование следует отличать от шунтирования, то есть создания обходного пути вместо пораженного участка сосуда.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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