Смена цвета глаз: мечта или опасность

Риски и последствия кератопигментации

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Смена цвета глаз — это серьёзная и потенциально рискованная процедура. Современная медицина предлагает несколько методов:

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Кератопигментация . Этот метод подразумевает использование иглы для нанесения разрезов на роговицу, куда затем вводятся специальные красители.

. Этот метод подразумевает использование иглы для нанесения разрезов на роговицу, куда затем вводятся специальные красители. Лазерная депигментация . При этом методе с помощью лазера выжигается природный меланин и клетки, которые его производят, что позволяет изменить цвет глаз только с карих на более светлые.

. При этом методе с помощью лазера выжигается природный меланин и клетки, которые его производят, что позволяет изменить цвет глаз только с карих на более светлые. Установка силиконовых имплантов. В этом случае на передних слоях роговицы делают надрезы для установки имплантов.

Первые два метода связаны с серьёзными рисками, такими как инфекция, повышенная светочувствительность, глаукома, катаракта и даже слепота. Установка имплантов также может привести к тяжелым последствиям: потере зрения, инфицированию и изменению формы глаза.

Безопасность и целесообразность этих процедур с косметической точки зрения не доказаны. Даже при лечении они могут сопровождаться серьёзными рисками и осложнениями.

Уточнения

Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα "синее помутнение глаза"; от γλαυκός "светло-синий, голубой" + -ομα "опухоль") — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.





Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение хрусталика обусловлено денатурацией белка, входящего в его состав.

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