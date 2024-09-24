Смена цвета глаз: мечта или опасность

Смена цвета глаз — это серьёзная и потенциально рискованная процедура. Современная медицина предлагает несколько методов:
Первые два метода связаны с серьёзными рисками, такими как инфекция, повышенная светочувствительность, глаукома, катаракта и даже слепота. Установка имплантов также может привести к тяжелым последствиям: потере зрения, инфицированию и изменению формы глаза.
Безопасность и целесообразность этих процедур с косметической точки зрения не доказаны. Даже при лечении они могут сопровождаться серьёзными рисками и осложнениями.
Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα "синее помутнение глаза"; от γλαυκός "светло-синий, голубой" + -ομα "опухоль") — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.
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