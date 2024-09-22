Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забастовка остановила завод General Motors в Канзасе
Какие кровати портят внешний вид спальни?
Откуда появилась традиция туристов бросать монеты в фонтаны?
Как защитить кожу от осенней сухости и обезвоживания
Основные ошибки при подготовке грядки под картофель
Сколько времени отвести на прогулку с собакой: советы для заботливых хозяев
Можно ли похудеть, бегая каждый день?
Илону Маску пришлось назначить представителя X в Бразилии
МТС разработала инновационную систему поиска пропавших людей в дикой местности

Блуждающий нерв: ключ к нашему состоянию

Влияние блуждающего нерва на эмоциональное состояние
1:05
Интересные Новости

Блуждающий нерв, который является самым длинным нервом в нашем теле, играет ключевую роль в связи между мозгом и остальными органами. Начинаясь в продолговатом мозге, он разветвляется по всему организму, регулируя множество функций, таких как настроение, страх и автоматические реакции.

Влияние блуждающего нерва на эмоциональное состояние
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Этот нерв передаёт команды органам и получает от них информацию, действуя без сознательного контроля. Например, он связывает мозг с сердцем, лёгкими и кишечником, что позволяет организму мгновенно реагировать на стрессовые ситуации. При возникновении страха блуждающий нерв запускает защитные реакции, такие как учащённое сердцебиение и потоотделение, как объясняют эксперты.

Современные исследования показывают, что электрическая стимуляция блуждающего нерва может улучшать память и помочь в лечении различных расстройств, включая мигрень и наркоманию. Таким образом, всего один нерв может влиять на широкий спектр процессов в организме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания"
Забастовка остановила завод General Motors в Канзасе
Какие кровати портят внешний вид спальни?
Откуда появилась традиция туристов бросать монеты в фонтаны?
Как защитить кожу от осенней сухости и обезвоживания
Основные ошибки при подготовке грядки под картофель
Сколько времени отвести на прогулку с собакой: советы для заботливых хозяев
Можно ли похудеть, бегая каждый день?
Влияние блуждающего нерва на эмоциональное состояние
Илону Маску пришлось назначить представителя X в Бразилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.