Иордания совершила исторический прорыв в борьбе с проказой

Всемирная организация здравоохранения подтвердила успех Иордании

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Иордания первой в мире официально избавилась от проказы, об этом сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, в течение более 20 лет из Иордании не поступало сообщений о случаях этого заболевания.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Проказа — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium leprae. Оно может приводить к утрате бровей и ресниц, деформации носа, ухудшению зрения и изменению голоса. Несмотря на то что сегодня проказа кажется архаизмом из средневековья, болезнь не исчезла, и достижения в её лечении всё ещё важны.

Во многих странах люди с этим заболеванием вынуждены жить в изоляции и сталкиваются с различными формами дискриминации. Ранняя диагностика и лечение могут помочь избежать инвалидности.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы, разработанную в Дании.

Уточнения

Иорда́ния (араб. الأردن‎, Эль-Урдун); официальное название — Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство (араб. الْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة‎, аль-Мамля́ка аль-Урдуни́я аль-Хашими́я) — государство на Ближнем Востоке. Королевство граничит с Сирией на севере, с Ираком — на северо-востоке, с Саудовской Аравией — на востоке и юге, с Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) / частично признанным Государством Палестина — на западе. Иордания разделяет береговые линии Мёртвого моря с Израилем и ПНА; береговые линии Залива Акаба — с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни.





Ле́пра также прока́за (менее известные названия: болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; elephantiasis graecorum, lepra arabum, lepra orientalis, финикийская болезнь, satyriasis, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и другие) — разновидность гранулёматоза (хронического инфекционного заболевания), вызываемая микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis; протекает с преимущественными поражениями кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Лепра официально внесена в группу забытых болезней по данным Всемирной организации здравоохранения.





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