Как ёжик остановил аэропорт на полчаса

Инцидент с ёжиком остановил работу аэропорта

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В Германии произошёл курьёзный случай: упрямый ёжик заблокировал работу аэропорта, забравшись на взлётно-посадочную полосу.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Этот инцидент случился в аэрогавани города Арнштадт. Пилот лёгкого самолёта уже готовился к взлёту, когда неожиданно заметил колючего нарушителя. Оценив ситуацию, он решил повременить с вылетом.

Тем временем ёжик был погружён в поиски еды. Его не волновало, что его нахождение на взлётной полосе остановило работу всего аэропорта. Работники пытались привлечь его внимание к траве, где шансы найти что-то съедобное были выше, но зверёк не оставлял попыток искать угощение именно там, где находился.

Переговоры с упрямым ёжом заняли около 30 минут, и в течение этого времени работа аэропорта оставалась парализованной. В конечном итоге ёжик сдался и, медленно передвигаясь, переместился на находящийся неподалёку луг.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla). Согласно справочнику «Mammal Species of the World» 2005 года, семейство включает 10 ныне живущих родов с 26 видами. Обычно в составе ежовых выделяют 2 подсемейства: ежиные, или настоящие ежи (Erinaceinae), и гимнуровые, или крысиные ежи (Galericinae). Иногда термин «ежи́ные» относят ко всему семейству, в этом случае подсемейство Erinaceinae носит название Ежи или Настоящие ежи.





Арнштадт (нем. Arnstadt) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия. Входит в состав района Ильм. Население составляет 25 000 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,29 км². Официальный код — 16 0 70 004. Город подразделяется на 6 городских районов.





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