Тайны выживания белых медведей: что раскрыли геномы

Новое генетическое исследование позволило глубже понять эволюцию белых медведей. По данным анализа, белые медведи (Ursus maritimus) отделились от бурых около 70 тысяч лет назад, что дало им время для адаптации к условиям суровой Арктики.
Проанализированы геномы 119 современных белых медведей и 135 бурых, а также несколько ископаемых образцов. В ходе исследования выделили 7 ключевых генов, связанных с выживанием в экстремальных арктических условиях. Четыре из этих генов присутствовали в геноме белых медведей с самого начала, что свидетельствует о древних адаптациях. Остальные три гена, которые регулируют сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, были найдены только у современных белых медведей.
Эти выводы заставляют пересмотреть существующие представления о скорости адаптации видов и поднимают важные вопросы о будущем арктической фауны в условиях изменения климата.
Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. Самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных .
А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь — около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. ш.), в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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