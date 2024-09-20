Тайны выживания белых медведей: что раскрыли геномы

Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции

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Новое генетическое исследование позволило глубже понять эволюцию белых медведей. По данным анализа, белые медведи (Ursus maritimus) отделились от бурых около 70 тысяч лет назад, что дало им время для адаптации к условиям суровой Арктики.

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Проанализированы геномы 119 современных белых медведей и 135 бурых, а также несколько ископаемых образцов. В ходе исследования выделили 7 ключевых генов, связанных с выживанием в экстремальных арктических условиях. Четыре из этих генов присутствовали в геноме белых медведей с самого начала, что свидетельствует о древних адаптациях. Остальные три гена, которые регулируют сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, были найдены только у современных белых медведей.

Эти выводы заставляют пересмотреть существующие представления о скорости адаптации видов и поднимают важные вопросы о будущем арктической фауны в условиях изменения климата.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. Самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных .





А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь — около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. ш.), в этом случае её площадь составляет 21 млн км².





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