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Стали известны пять провальных жестов во время публичного выступления

Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
2:34
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Порой движение рук может сильно испортить впечатление от выступления оратора. Плохая жестикуляция показывает не только плохой опыт человека в данной сфере, но и демонстрирует неуверенность. Об этом информационному агентству RuNews24. ru рассказала психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская.

Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
Фото: Flickr by Mohammad Jangda, CC BY-SA 2.0

Как оказалось, некоторые выступления ораторов могут стать самым настоящим провалом, если они будут неумело двигать своими руками. Психолог Рашевская выделила пять основных проблем, с которыми могут столкнуться специалисты на сцене.

Во-первых, плохим жестом будет являться удержание рук за спиной. Как заявляет эксперт, такая поза заставит беспокоиться о своей безопасности слушателей. В такие моменты человек, вполне вероятно, может задуматься о том, что спрятано за спиной у выступающего.

Стоит забыть и о скрещенных спереди внизу руках. По словам эксперта, когда оратор держит руки, ограждая своё причинное место, так ещё и перебирает пальцами, это не будет выглядеть привлекательно для зрителя. К тому же после увиденного навряд ли выступающий завоюет авторитет.

Жесты-паразиты тоже попали в этот список. Таким образом, по словам психолога, при выступлении не следует непрерывно поправлять волосы, касаться лица и так далее. В этих действиях не только отсутствует какой-либо смысл, но это ещё и похоже на слова-паразиты, которые тоже не несут в себе ничего положительного.

Ещё одна проблемная поза — руки "приклеены" к телу. По мнению Ольги Рашевской, подобный жест моментально выдаёт неуверенность человека. Она объяснила, что когда руки прижаты к телу, то голова как бы входит в шею, из-за чего появляется некий панцирь. Кроме того, такая поза будет негативно влиять и на голос оратора.

Последняя поза, которую надо искоренить из своего выступления каждому оратору, — это чересчур хаотичная жестикуляция.

"Пусть ваши жесты будут свободными, размеренными", — объяснила специалист.

Однако эксперт не забыла поделиться советами. Как сообщается, жестикуляция должна быть симметричной, плавной и соответствовать тому, о чём идёт речь. Помимо этого, стоит следить за тем, чтобы жесты сохраняли открытый характер, например, аудитория должна видеть ладони.

Уточнения

Ора́тор или Ритор (лат. orare — «говорить», orator — букв. «говорящий») — выступающий перед публикой человек, в арсенале которого есть развитое умение убеждать, актёрская игра и красноречие. Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром красноречия или владеющий ораторским искусством. В некоторых случаях предводитель охлократии.

Жест (от лат. gestus «движение тела») — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. Широко используемые жесты включают в себя такое действие, как указывание на что-либо или кого-либо (это один из немногих жестов, чей смысл мало различается в разных странах), а также использование рук и тела синхронно с ритмами речи, чтобы подчёркивать некоторые слова или фразы. Многие внешне схожие жесты имеют разный смысл в разных странах; один и тот же жест может быть безобидным в одной стране и вульгарным в другой стране. Кроме того, даже однотипные или аналогичные жесты могут слегка отличаться в разных странах.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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