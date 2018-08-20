За отказ разблокировать телефон для полиции посадят на 10 лет

В Австралии действует закон, из-за которого можно получить два года тюрьмы за отказ предоставить данные со своего телефона по просьбе полиции. Теперь же правительство приняло решение ужесточить наказание до 10 лет тюрьмы.

Отныне австралийское правительство хочет обязать поставщиков услуг связи по первой же просьбе передавать властям все ключи дешифрования, которые у них имеются. Если же у компаний нет каких-либо ключей, что позволить просмотреть информацию на мобильном телефоне подозреваемого, они обязаны создать такой ключ для полиции.

В том случае, если компании откажутся идти на сотрудничество с властями, правительство имеет право наложить на их деятельность ряд запретов и санкций.

Единственное, чего пока не может добиться австралийское правительство, так это заставить компании изначально создавать недостатки в своих товарах или же запретить налаживать свою работу, выискивая эти самые недостатки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует обязать операторов сотовой связи перевести абсолютно всех абонентов на сим-карты с типом шифрования, одобренным Федеральной Службой Безопасности. Криптографическая защита от иностранных производителей будет под запретом.

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