За просмотр взрослых видео будут платить биткоинами

Tube8, филиал одного из самых известных в мире порносайтов PornHub объявил о любопытном нововведении. В скором времени компания начнет платить своим клиентам за просмотр видео.

Платить Tube8 собирается ни долларами, евро или даже рублями, а криптовалютой. В компании отмечают, что, разумеется, поощрять биткоинами будут не всех пользователей, а лишь самых активных. Руководство Tube8 считает, что это привлечет новых клиентов и простимулирует их повышенную активность.

Отмечается, что биткоины любители фильмов для взрослых будут получать за регистрацию на сайте, подписку на порноактеров, за просмотр порнороликов и их комментирование.

Глава сервиса Роберт Тернер заявил, что материальное поощрение за просмотр порнофильмов — мечта буквально каждого человека. Теперь, заявляет он, отношение к просмотру фильмов для взрослых изменится. Тернер отметил, что на данный момент на сайте зарегистрировано 10 миллионов пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раздосадован тем, что не имеет возможности смотреть ролики для взрослых на своем рабочем месте. Информацией об этом в эфире одного из американских телеканалов поделались журналистка Мика Бжезински. Она заявила, что для Трампа это очень и очень большое разочарование.

Читайте также:

Миф о развратных римлянах и групповых оргиях