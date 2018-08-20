За просмотр взрослых видео будут платить биткоинами

Tube8, филиал одного из самых известных в мире порносайтов PornHub объявил о любопытном нововведении. В скором времени компания начнет платить своим клиентам за просмотр видео.
Платить Tube8 собирается ни долларами, евро или даже рублями, а криптовалютой. В компании отмечают, что, разумеется, поощрять биткоинами будут не всех пользователей, а лишь самых активных. Руководство Tube8 считает, что это привлечет новых клиентов и простимулирует их повышенную активность.
Отмечается, что биткоины любители фильмов для взрослых будут получать за регистрацию на сайте, подписку на порноактеров, за просмотр порнороликов и их комментирование.
Глава сервиса Роберт Тернер заявил, что материальное поощрение за просмотр порнофильмов — мечта буквально каждого человека. Теперь, заявляет он, отношение к просмотру фильмов для взрослых изменится. Тернер отметил, что на данный момент на сайте зарегистрировано 10 миллионов пользователей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раздосадован тем, что не имеет возможности смотреть ролики для взрослых на своем рабочем месте. Информацией об этом в эфире одного из американских телеканалов поделались журналистка Мика Бжезински. Она заявила, что для Трампа это очень и очень большое разочарование.
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