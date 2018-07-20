Владельцы IPhone найдут себе пару быстрее, чем любители телефонов на Android

Исследователи из компании Decluttr провели опрос и выяснили, что 70% одиноких людей скорее пригласят на свидание человека, у которого есть Iphone, а не телефон на Android.

Фото: Fotodom.ru

Так, 7 из 10 человек участников теста ответили, что в качестве претендента на роль второй половинки они выбрали бы владельца IPhone. Свой ответ респонденты мотивировали тем, что, по их мнению, люди, у которых есть IPhone "более классные и интересные". Приговор для любителей гаджетов на платформе Android неутешительный - их опрошенные назвали "странными".

При этом сами "яблочники" более демократичны по отношению к хозяевам гаджетов на Android. 65% людей с IPhone готовы пойти с ними на свидание. А сами любители смартфонов на Android не горят желанием увидеть на месте своей половинки человека с IPhone. Только 53% хотят встречаться с поклонниками продукции Apple.

Исследователи выяснили и другие интересные особенности. Например, мужчинам не нравится, когда на смартфоне есть трещины, это говорит о том, что хозяйка гаджета не заботится о нем или у нее проблемы с финансами. Девушки не оценят, если у их спутника в кармане будет телефон устаревшей модели.

Также владельцы гаджетов рассказали, что начинают активно пользоваться телефоном на 4 свидании.

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