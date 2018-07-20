Назван самый возмутительный фильм 2017 года

Супергеройский боевик "Логан" с Хью Джекманом в главной роли собрал больше всего возмущенных отзывов в 2017 году. Об этом сообщил Британский совет по классификации фильмов.

Фото: кадр из фильма Логан

Картина получила два десятка официальных жалоб от зрителей. Большинство из них связаны с большим количеством сцен насилия в картине. "Логану" был присвоен возрастной рейтинг "для лиц от 15 лет". Зрители же посчитали, что оптимальным для данного фильма был бы рейтинг "18+".

Известно, что довольно мягкий рейтинг киноленте был присвоен потому, что создатели фильма в сценах насилия акцентировали внимание на экшн-составляющей, а не на садизме и той боли, что испытывают главные герои фильма.

Также Британский совет по классификации фильмов рассказал, что в предыдущему году он получил гораздо меньше жалоб на фильмы, чем обычно. Так, например, годом ранее, в 2016 году, они получили 371 жалобу против 262 в 2017. Сотрудники Британского совета отметили, что обычно самые "возмутительные" фильмы собирают около полусотни жалоб, а не 20, как "Логан".

Отметим, что зрители, как и кинокритики, отозвались о картине довольно благосклонно. Кинолента даже была номинирована на престижнейшую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

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