В новом фильме Джеймс Бонд столкнется с агентом "путинского" КГБ

Новым оппонентом Джеймса Бонда будет русский агент. Сценарист Джон Ходж рассказал, что лента отразит существующую внешнеполитическую обстановку. Главного героя вновь исполнит Дэниел Крейг.
Конфликт ленты стал ясен, когда появилось объявление о кастинге на роль мужчины-славянина и его компаньонки. СМИ отмечают, что продюсеры ищут "харизматичного, сильного и мстительного" мужчину 30-60 лет, он может быть россиянином или уроженцем балканского полуострова. Его напарница должна быть яркой и очаровательной.
Есть версия, что на роль злодея претендует актер Джаред Лето. У него имеется опыт воплощения на экране русских героев (лента "Оружейный барон", 2005).
Режиссером картины будет оскароносец Дэнни Бойл, сценаристом — Джон Ходж, а компания EON Productions займется производством. Определена даже певица, которая запишет песню для вступительных титров, — Дуа Липа.
Стоит отметить, что Джеймс Бонд за всю историю киноэпопеи 4 раза встречался с русскими врагами, 2 из них пришлись на годы "холодной войны".
Юбилейную часть начнут снимать в конце этого года, выйдет же лента в октябре 2019.
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