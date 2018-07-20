В новом фильме Джеймс Бонд столкнется с агентом "путинского" КГБ

Новым оппонентом Джеймса Бонда будет русский агент. Сценарист Джон Ходж рассказал, что лента отразит существующую внешнеполитическую обстановку. Главного героя вновь исполнит Дэниел Крейг.

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Конфликт ленты стал ясен, когда появилось объявление о кастинге на роль мужчины-славянина и его компаньонки. СМИ отмечают, что продюсеры ищут "харизматичного, сильного и мстительного" мужчину 30-60 лет, он может быть россиянином или уроженцем балканского полуострова. Его напарница должна быть яркой и очаровательной.

Есть версия, что на роль злодея претендует актер Джаред Лето. У него имеется опыт воплощения на экране русских героев (лента "Оружейный барон", 2005).

Режиссером картины будет оскароносец Дэнни Бойл, сценаристом — Джон Ходж, а компания EON Productions займется производством. Определена даже певица, которая запишет песню для вступительных титров, — Дуа Липа.

Стоит отметить, что Джеймс Бонд за всю историю киноэпопеи 4 раза встречался с русскими врагами, 2 из них пришлись на годы "холодной войны".

Юбилейную часть начнут снимать в конце этого года, выйдет же лента в октябре 2019.

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