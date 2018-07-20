Названы самые безумные диеты прошлого

Эксперты собрали все диеты, которыми увлекалось человечество еще со времен Гиппократа, и составили список самых безумных.

Лидирует уксусная диета. Исследователи отмечают, что ее сторонником был английские поэт лорд Байрон. Этот способ воздержания от кушаний помогал ему добиться бледности лица, которая в эпоху творца считалась благородной. В этом контексте стоит отметить, что Байрон скончался на 37 году жизни.

Далее следует жевательная диета. Согласно ей каждый кусок пищи надо прожевывать более 30 раз. Этот способ избавиться от лишних килограммов придумал доктор Горас Флетчер, метод помог ему расстаться с 18 кг.

Следующим оригинальным способом "найти талию" пользовался Элвис Пресли. Суть метода в том, что во сне человек не ест, а значит надо больше спать, погружая организм в это состояние специальными препаратами.

В США особой популярностью пользуется банановая диета. Это происходит, несмотря на то, что ученые давно выяснили: банан — высококалорийный продукт.

Завершает список диета короля Англии Вильгельма Завоевателя. Он был очень тучным мужчиной, это мешало ему кататься верхом на лошади. Правитель решил, что надо прекращать есть и больше пить. Причем пить Вильгельм Завоеватель стал в основном спиртное. Так, после голодания, взбираясь на лошадь, он упал и сломал шею.

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