Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названы самые безумные диеты прошлого

Интересные Новости

Эксперты собрали все диеты, которыми увлекалось человечество еще со времен Гиппократа, и составили список самых безумных.

Названы самые безумные диеты прошлого. 389818.jpeg

Лидирует уксусная диета. Исследователи отмечают, что ее сторонником был английские поэт лорд Байрон. Этот способ воздержания от кушаний помогал ему добиться бледности лица, которая в эпоху творца считалась благородной. В этом контексте стоит отметить, что Байрон скончался на 37 году жизни.

Далее следует жевательная диета. Согласно ей каждый кусок пищи надо прожевывать более 30 раз. Этот способ избавиться от лишних килограммов придумал доктор Горас Флетчер, метод помог ему расстаться с 18 кг.

Следующим оригинальным способом "найти талию" пользовался Элвис Пресли. Суть метода в том, что во сне человек не ест, а значит надо больше спать, погружая организм в это состояние специальными препаратами.

В США особой популярностью пользуется банановая диета. Это происходит, несмотря на то, что ученые давно выяснили: банан — высококалорийный продукт.

Завершает список диета короля Англии Вильгельма Завоевателя. Он был очень тучным мужчиной, это мешало ему кататься верхом на лошади. Правитель решил, что надо прекращать есть и больше пить. Причем пить Вильгельм Завоеватель стал в основном спиртное. Так, после голодания, взбираясь на лошадь, он упал и сломал шею.

Читайте также:

Названа самая доступная и эффективная диета для похудения

Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Диета: как похудеть без вреда
Темы диета похудение здоровье человека эксперименты человека
Обсудить
Актуальная аналитика
Диалоги
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
Православие
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Читательский топ
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Новости Все >
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
Названы самые безумные диеты прошлого
В Латвии подсчитали, во что обходятся плохие отношения с Россией
Названо самое страшное для Запада российское оружие
Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ
Путин поменял правила завещаний
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в сети.

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Россия
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев

Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек

Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Индекс социального настроения россиян рухнул
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Пентагон создает оружие на силе мысли
Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане
Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы
Американские СМИ назвали самое страшное российское оружие
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Путин поменял правила завещаний
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
"Они хотели бокса": Трамп объяснил критику после переговоров с Путиным
Путин поменял правила завещаний
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался