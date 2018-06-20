Ученые выяснили, как определить возраст по капле крови

Американские ученые научились определять возраст убийцы или его жертв по одной капли крови, оставленной на сцене преступления.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science, данная методика работает с почти 100% точностью.

По словам Игоря Леднева из университета Нью-Йорка (США), "мы смогли точно определить, к какой возрастной группе принадлежат образцы крови почти всех участников наших опытов. Сейчас мы работаем над созданием более точных ее версий, которые смогут точно вычислять возраст подозреваемого".

Сообщается, что Леднев и его коллега Кайл Доти (Kyle Doty) научились вычислять одну из главных характеристик преступников и их жертв - возраст - анализируя спектр белковых молекул, присутствующих в человеческой крови.

В их теории говорится, что по мере развития и старения тела химический и белковый состав нашей крови претерпевает значительные изменения. Биологи знали об этом достаточно давно, однако большое количество подобных изменений и сложная система связей между ними мешали использовать эту закономерность для вычисления биологического и календарного возраста.

Именно Леднев со своими коллегами научился отслеживать различия в химическом составе образцов крови или других биологических жидкостей, и определять возраст их носителя.

Что касается анализа крови, то этот вид лабораторной диагностики знаком практически каждому, врачи его назначают в первую очередь - как быстрый и информативный метод оценки состояния здоровья. Однако редкий пациент, получая результаты на руки, сможет расшифровать длинный список названий и цифр. И, хотя доскональной оценки всех этих характеристик от нас никто не требует, для этого есть врачи, общее представление о показателях, измеряемых в ходе биохимического анализа крови, все же стоит иметь.

Оригинал статьи: https://www.pravda.ru/navigator/biokhimicheskii-analiz-krovi.html