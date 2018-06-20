Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Грузия включилась в освоение космоса, предложив выращивать виноград на Марсе

Интересные Новости

Грузию сложно назвать космической державой. В космосе грузины замечены не были, космических кораблей страна тоже не производит. Есть, правда, в Грузии свой, отдельный праздник — "День первого грузинского космического объекта", посвященный первому и пока единственному грузинскому космическому сооружению, вышедшему на орбиту в 1999 году.

Грузия включилась в освоение космоса, предложив выращивать виноград на Марсе. 388409.jpeg

Но в стороне от мировых трендов Грузия оставаться, судя по всему, не намерена. Страна подключилась к освоению космоса. В частности, с предложением о колонизации Марса. Правда, с весьма экзотическим — выращивать на Марсе виноград.

Как верно подметили средства массовой информации Грузии, американское космическое агентство NASA уже давно и успешно трудится над проектом колонизации Марса. В частности, астронавты на космической станции уже провели ряд успешных экспериментов по выращиванию различных продуктов питания. Грузия решила не отставать от западных стран и внести свою лепту в колонизацию Марса. А что же еще могли предложить выращивать в Тбилиси, кроме винограда? Грузинский опыт в этом направлении уникален.

В Грузии за идею выращивания винограда на Марсе взялись со всей серьезностью. Уже объявлено о создании рабочей группы из представителей правительства, а также образовательных учреждений и исследовательских лабораторий.

Отметим, что вино и виноград занимают лидирующие места в списке грузинского экспорта.

Генпрокуратуру Египта просят расследовать поражение сборной в России Что русскому хорошо, то египтянину – плохо. На родине… Генпрокуратуру Египта просят расследовать поражение сборной в России Что русскому хорошо, то египтянину – плохо. На родине…

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Марс: вода — есть, жизни — нет?
Темы Марс вино Грузия космос виноград астронавты космонавты
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Bithumb взломали: южнокорейская криптобиржа потеряла “всего” $32 миллиона
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Природа
В глобальном потеплении повинны США
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Новости Все >
Саудовского чиновника выгнали с поста после гастролей российского цирка
Рак провоцирует образование тромбов
Матвиенко исключила возможность отсрочки пенсионной реформы
Генпрокуратуру Египта просят расследовать поражение сборной в России
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
ЧМ-2018. FIFA. Россия - Египет. Болеем за наших!
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Политика
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Общество
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Станислав Варыханов В глобальном потеплении повинны США Станислав Варыханов Марина Тальская Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет Марина Тальская Соломон Соловьев Колдовские рецепты Николь Кидман Соломон Соловьев
Комментарии
Англия поборется с Италией за футболиста Головина
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
National Interest: русские потопят авианосцы США на Балтике
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Самооценка обусловлена "гормонами"
Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу
Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу
Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России
Пощечина Дарвину - обезьяны ухмыльнулись
Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России
Как ИноСМИ разоблачали "русский футбольный обман"
Почему Литва опять боится вторжения Путина
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Почему Литва опять боится вторжения Путина
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Почему Литва опять боится вторжения Путина
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Почему Литва опять боится вторжения Путина
Почему Литва опять боится вторжения Путина
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу

Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.

Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался