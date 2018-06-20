Грузия включилась в освоение космоса, предложив выращивать виноград на Марсе

Грузию сложно назвать космической державой. В космосе грузины замечены не были, космических кораблей страна тоже не производит. Есть, правда, в Грузии свой, отдельный праздник — "День первого грузинского космического объекта", посвященный первому и пока единственному грузинскому космическому сооружению, вышедшему на орбиту в 1999 году.
Но в стороне от мировых трендов Грузия оставаться, судя по всему, не намерена. Страна подключилась к освоению космоса. В частности, с предложением о колонизации Марса. Правда, с весьма экзотическим — выращивать на Марсе виноград.
Как верно подметили средства массовой информации Грузии, американское космическое агентство NASA уже давно и успешно трудится над проектом колонизации Марса. В частности, астронавты на космической станции уже провели ряд успешных экспериментов по выращиванию различных продуктов питания. Грузия решила не отставать от западных стран и внести свою лепту в колонизацию Марса. А что же еще могли предложить выращивать в Тбилиси, кроме винограда? Грузинский опыт в этом направлении уникален.
В Грузии за идею выращивания винограда на Марсе взялись со всей серьезностью. Уже объявлено о создании рабочей группы из представителей правительства, а также образовательных учреждений и исследовательских лабораторий.
Отметим, что вино и виноград занимают лидирующие места в списке грузинского экспорта.
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