Голландцы изменили город для удобства летучих мышей

В крошечном нидерландском городке Цвидхок-Ньивкоп водится несколько довольно редких видов летучих мышей. Несмотря на то, что летучие мыши — существа практически слепые, такие вещи, как обычные уличные фонари, сбивают несчастных животных с толку своей яркостью. Из-за этого летучие мыши сбиваются с траектории своего полета или же вовсе врезаются в какое-нибудь препятствие.
Власти городка отнеслись к проблеме со всей серьезностью — они заказали специальные фонари, которые светят специфическим красным светом. Кроме того, фонари устроены таким образом, что объем производимого ими света не способен каким-либо образом завладеть вниманием летучих мышей.
Гуус Элкхуйзен, член городского совета, с гордостью отметил, что город стал первым в мире, применившим подобные технологии для безопасности летучих мышей. Также Элкхуйзен отметил, что новые "умные" фонари послужат на благо не только животному миру, но и людям. Так, например, чиновники в любую минуту могут повысить либо понизить силу освещения, или же вовсе выключить его при необходимости. Также, как оказалось, новая система освещения городка намного более экономичная, чем предыдущая — она затрачивает на 70 процентов меньше электроэнергии.
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