Жители Омска нашли применение недострою, но губернатор не согласен

Омичам запретили кататься в метро на каноэ

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В начале марта недостроенные станции омского метро "Заречная" и "Кристалл" взяли под охрану, чтобы горожане не катались по затопленным тоннелям на каноэ, сообщил вице-губернатор региона Динар Курманов изданию "Омск Информ". По словам самого Курманова, уже был такой случай.

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Охранять недостроенную подземку предстоит до 24 декабря. Затем метро в Омске собираются интегрировать в метротрамвай на федеральный инфраструктурный кредит. По некоторым данным, начальная стоимость контракта составит порядка 200 миллионов рублей.

Ранее в 2021 году омская прокуратура провела проверку по факту того, что местные жители покатались на надувных лодках по затопленному тоннелю метро и пожарили на недостроенной станции шашлык.

Напомним, что строительство метро в Омске началось в 1992 году. Его планировали запустить в 1997 году, однако сроки регулярно сдвигались из-за проблем с финансированием. В итоге в мае 2018 года правительство Омской области заморозило строительство.