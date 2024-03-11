Французские кулинары угрожают азиатским лягушкам

Экологи обратились к Макрону с просьбой остановить геноцид лягушек

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Пристрастие французов к лягушачьим лапкам разрушительно сказывается на природе и ставит под угрозу существование этих земноводных в Азии и Юго-Восточной Европе, говорится в обращении к президенту Эмманюэлю Макрону, которое подписали 557 учёных, экспертов и ветеринаров, сообщает The Guardian. Обращение направлено по инициативе некоммерческих организаций Robin des Bois, "Ветеринары за биоразнообразие" и немецкого фонда Pro Wildlife.

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По мнению экспертов, ситуацию с лягушками во Франции можно описать как "гиперэксплуатацию". Отмечается, что популяции лягушек, обитающие на территории Евросоюза, защищены от коммерческой эксплуатации "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" (CITES).

Одновременно страны ЕС импортируют из других регионов более 4000 тонн замороженных лягушачьих лапок, три четверти из которых приходится на Францию. Огромные объёмы лягушатины завозятся из Индонезии, Турции, Албании и Вьетнама, и это привело к тому, что сотни редких видов оказались под угрозой исчезновения из-за интенсивного употребления в пищу.

Ранее в январе аналогичное письмо, подписанное руководителями 46 НГО, было направлено на имя министра экологических преобразований и развития территорий Кристофа Бешю. Реакции не последовало.