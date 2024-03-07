Никлас Маттеи из Грефенхайнихена: хобби как гражданский активизм с немецкой дотошностью

Bild: немецкий активист написал более 4200 доносов за год

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18-летний активист Никлас Маттеи из саксонского города Грефенхайнихен написал за прошлый год 4427 доносов о гражданских правонарушениях на общую сумму €140 000, сообщает Bild.

Фото: spiegel.tv by SpiegelTV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Молодой человек, считающий своим "хобби" донести хотя бы на одно правонарушение в каждом городе Германии, снимает машины, нарушившие правила парковки, после чего отправляет доказательства в полицию для дальнейших разбирательств. На видео Маттеи представляется "главным по рекламе".

Таким образом блогер донес уже на 8% населения своего городка и принес в бюджет Германии дополнительные 140 000 евро, не говоря уже о том, что посты на канале молодого инфлюэнсера ежедневно просматривают до 2 миллионов зрителей, а на "охоте" его сопровождают журналисты Spiegel TV.

Никлас говорит, что делает доброе дело. Возможно, на эти 15 евро купят две новые лампочки для ратуши, считает он.