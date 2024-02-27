День полярного медведя: популяция северных краснокнижных хищников нуждается в охране

Биолог Гомыранов: точное количество белых медведей в России неизвестно

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Биолог и натуралист Илья Гомыранов рассказал о том, где обитают в России краснокнижные мишки и как их защищают от браконьеров.

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27 февраля — Международный день полярного медведя. Россия имеет к этой дате самое прямое отношение — в нашей стране обитает одна из самых крупных в мире популяций северного хищника.

"Мы знаем, условно, что сейчас на нашей планете живет от 26 до 31 тысячи белых медведей, из которых 5-7 тысяч живут на территории России. Количественные учеты проводились довольно давно. Все они живут на севере нашей страны, европейский север — земля Франца-Иосифа, Чукотка, остров Врангеля и другие арктические зоны нашей страны. Медведь — животное крупное и довольно активно перемещающееся. Поэтому есть в течение года миграция", — поясняет биолог.

Привлечь внимание людей к необходимости охраны популяции северного хищника — основная цель международного дня, посвящённого полярному медведю.

"У нас есть несколько заповедников, нацпарк "Русская Арктика", нацпарк и заповедник "Остров Врангеля". И есть другие арктические заповедники, которые конкретно не сохраняют белого медведя, но занимаются, в том числе, охраной этого животного и охраной экосистем. Медведь живет не в отрыве от всей остальной местности. Белый медведь включен в Красную книгу. Охота на него в нашей стране полностью запрещена", — рассказал Илья Гомыранов.

Установление Международного дня полярного медведя в конце февраля не случайно. По словам биолога, именно в это время находящиеся в берлоге медведица с малышами наиболее уязвимы.

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