В Волгоградской области заметили дикорастущую опунцию

В России появились морозоустойчивые кактусы

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В Волгоградской области заметили дикорастущие кактусы-опунции, которые могут выживать при холодах и снеге.

Опунция относится к роду растений семейства Кактусовые, состоящему примерно из 200 видов деревьев и кустарников. Растения опунции произрастают в природе в засушливых районах США, Мексики, Южной Америки и Австралии. В условиях низкой влажности опунция образует большие скопления кактусов, которые служат средой обитания для многих видов животных. Некоторые виды опунции способны выживать в условиях морозной зимы и снегопадов, которые случаются на Среднем Западе в США.

Опунция имеет мясистые стебли, покрытые колючками и пучками листьев. Цветки опунции обычно желтые или оранжевые, с длинными тычинками, которые опыляются насекомыми. Плоды опунции съедобны и используются в кулинарии, а также в качестве корма для животных.

Некоторые виды опунции выращиваются как декоративные растения из-за их красивых цветков и необычной формы стеблей. Также опунцию используют в медицине для лечения различных заболеваний, таких как артрит, ревматизм и заболевания кожи.