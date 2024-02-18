Где находится "Остров Ноль"?

Что находится на нулевом меридиане по долготе и широте?

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Долгое время пользователи интернета считали, что на координатах 0 с.ш. и 0 в.д., те. на экваторе и на "Гринвичском" часовом поясе находится некий остров. Географически его местонахождение указывалось в Гвинейском заливе. Остров был обозначен на карте Natural Earth, созданном на основе снимков с космической орбиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jin Zan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако по последним данным в точном соответствии с указанными координатами никакого острова нет. А то, что по спутниковому изображению приняли за остров, является большим буём.

Таким образом, никакого "пупа Земли" в виде острова не существует, и это просто символическая точка отсчёта координат.