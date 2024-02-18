Долгое время пользователи интернета считали, что на координатах 0 с.ш. и 0 в.д., те. на экваторе и на "Гринвичском" часовом поясе находится некий остров. Географически его местонахождение указывалось в Гвинейском заливе. Остров был обозначен на карте Natural Earth, созданном на основе снимков с космической орбиты.
Однако по последним данным в точном соответствии с указанными координатами никакого острова нет. А то, что по спутниковому изображению приняли за остров, является большим буём.
Таким образом, никакого "пупа Земли" в виде острова не существует, и это просто символическая точка отсчёта координат.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.